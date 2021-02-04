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Чернышенко: регионы будут развивать на местах федеральные форматы мероприятий Года науки

Глава РАН Александр Сергеев в свою очередь предложил организовать в регионах пространства науки и технологий, представляющие возможности и успехи научно-промышленных кластеров на местах

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Приоритетные события, которые будут тиражироваться в регионах, войдут в основу плана мероприятий Года науки. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на втором заседании президиума оргкомитета по проведению в России Года науки и технологий, которым объявлен 2021 год. Заседание прошло под председательством Чернышенко и помощника президента России Андрея Фурсенко, сообщили в четверг в аппарате вице-премьера.

"Нам важно активное участие всех субъектов РФ, которые на своем уровне подхватят федеральные форматы и будут развивать их на местах. У нас есть понятные цели и задачи, под которые создается план. Речь идет о привлечении талантливой молодежи в сферу науки и технологий. И здесь нужно показать, какие возможности есть у ребят для самореализации. Далее - повышение вовлеченности профессионального сообщества в научно-технологическое развитие, задача - отразить востребованность профессии ученого и перспективы исследовательской карьеры в стране. Помимо этого, важно донести до населения ключевые достижения отечественной науки, результаты исследовательской деятельности за последние два десятилетия, показать, чем сегодня живут и какие задачи решают наши ученые", - сказал Чернышенко.

Фурсенко подчеркнул, что план необходимо формировать с учетом достижения национальных целей, определенных главой государства. "Только наука и технологии, которые сегодня пронизывают все сферы жизни, могут помочь достичь установленные президентом национальные цели", - сказал он.

Продолжая тему участия субъектов в мероприятиях Года, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев внес предложение об организации в регионах пространств науки и технологий, представляющих возможности и успехи научно-промышленных кластеров на местах. "По мнению РАН, Год науки и технологий предоставляет хорошую возможность создания устойчивых каналов трансфера научных открытий в технологические решения. В этой связи одной из целей мероприятий является организация крупных площадок для эффективных контактов промышленников и ученых, добившихся определенных успехов в продвижении своих открытий в сферу технологий", - сказал он.

Рабочие группы и мероприятия

Во время заседания оргкомитета были созданы рабочие группы по каждому направлению реализации плана, в том числе по международному сотрудничеству, взаимодействию с бизнесом, молодежными организациями, а также по вопросам продвижения тематических событий в обществе. По информации Минобрнауки, при формировании плана поступило более 8 тыс. предложений от исследовательских институтов, вузов, федеральных и региональных органов власти, общественных организаций. Все инициативы прорабатываются. Основная часть плана будет включать в себя около 70 главных федеральных мероприятий, из которых 60% составят различные форумы, выставки, научно-практические конференции международного, всероссийского и регионального уровней. Предполагается, что вовлеченность аудиторий в онлайн- и офлайн-форматы составит не менее 50 млн человек.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичФурсенко, Андрей АлександровичСергеев, Александр Михайлович
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