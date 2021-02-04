В Великобритании заявили, что количество вариантов коронавируса в мире достигает 4 тыс.

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. В мире насчитывается около 4 тыс. различных вариантов коронавируса, что заставляет производителей вакцин постоянно искать способы противодействия им. Такое заявление сделал в четверг в эфире телеканала Sky News замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Надим Захави, отвечающий за реализацию программы вакцинации населения.

"В настоящий момент в мире насчитывается около 4 тыс. различных вариантов", - сказал Захави, говоря про коронавирусную инфекцию. "Все производители [вакцин] - Pfizer и BioNTech, Moderna, Оксфордского университета и AstraZeneca и другие - изучают, как они могут улучшить свои вакцины, чтобы гарантировать, что мы будем готовы к любому новому варианту", - добавил он.

Как стало известно в четверг, ученые Оксфордского университета проведут первое в мире исследование, посвященное проверке эффективности инъекции двух доз вакцины против коронавируса от различных производителей. Цель испытаний, в которых примут участие более 800 добровольцев, - сделать более гибкими программы по вакцинации населения и понять, как повысить степень защиты от новых штаммов вируса.

Вакцинация населения в Великобритании началась 8 декабря. Согласно данным правительства, первая из двух доз вакцины уже введена более 10 млн человек - 15% населения королевства. Первыми прививать стали медицинских работников, лиц, проживающих в домах престарелых, и людей старше 80 лет. С середины января власти объявили о старте вакцинации британцев в возрасте от 70 до 80 лет, а также людей, страдающих заболеваниями, которые могут осложнить течение COVID-19.

Правительство Соединенного Королевства ранее приняло решение увеличить интервал между введением двух доз препарата с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Власти стремятся вакцинировать примерно 15 млн человек к середине февраля, что позволило бы смягчить действующие коронавирусные ограничения. Число умерших в Великобритании от осложнений, вызванных коронавирусом, превышает 109 тыс., что является самым большим показателем в Европе.