Онищенко поддержал идею создания общего стандарта пищеблоков школ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Красноярское муниципальное предприятие "Центр питания" планирует создать техпаспорта для пищеблоков в городских школах и предложило распространить их разработку на другие регионы России. Инициативу поддержал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

В четверг в нижней палате парламента прошло заседание рабочей группы по контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием школьников. Свой доклад о создании технических паспортов для пищеблоков депутатам представил директор МАУ "Центр питания" Красноярска Сергей Брусников.

"Вы сделаете для Красноярска, а мы потом ваш опыт масштабируем. <…> Это мы пропишем отдельным пунктом: взять твердо в руки передовую практику Красноярска", - сказал Онищенко.

Брусников пояснил, что в стране нет федерального стандарта для комплектации пищеблоков оборудованием и посудой, который бы помог модернизировать питание в школах. Онищенко пояснил, что стандарт существовал ранее, но со временем его перестали использовать. Сейчас правила следует доработать, чтобы они стали ориентиром для школ.

"Готовы выступить моделью для формирования такого стандарта - как в технологическом оснащении, так и в сфере финансирования. <…> Мы ведем работу по созданию технологических паспортов под пищеблоки, включающих в себя работу по подбору и расстановке оборудования, смету затрат по ремонту помещений и необходимого кухонного инвентаря и посуды", - сказал Брусников.

По его словам, программа модернизации школьного питания Красноярска рассчитана на три года и потребует "сотни миллионов рублей". Для нее город планирует использовать схему муниципально-частного партнерства с организаторами питания.