Ежегодный турпоток на Кубань к 2030 году должен достигнуть 22 млн человек

КРАСНОДАР, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края рассчитывают, что в соответствии с программой социально-экономического развития края ежегодный поток туристов в регион к 2030 году составит 22 млн человек, в 2021 году курорты края рассчитывают принять минимум 16 млн отдыхающих, сообщил журналистам глава региона Вениамин Кондратьев.

"В этом году при сохранении стабильной эпидобстановки мы ожидаем как минимум 16 млн туристов. А по прогнозам стратегии социально-экономического развития края, к 2030 году количество отдыхающих составит 22 млн человек ежегодно", - приводит слова губернатора пресс-служба администрации края.

До конца текущего года на Кубани планируют реализовать четыре инвестиционных проекта в сфере туризма с объемом вложений порядка 1 млрд рублей: в Анапе появится новый отель и ресторанный комплекс, а в Туапсинском районе - гостиница и аквапарк, что позволит создать в этих муниципалитетах 400 новых рабочих мест. Также в регионе, где сейчас протяженность пляжей составляет почти 120 км, в 2021 году приведут в порядок еще не менее 5 км береговой полосы, что позволит использовать их для отдыха туристов.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии коронавируса в регионе был введен мораторий на взимание курортного сбора, который был снят 1 января 2021 года. Около 400 тыс. гостей приняли отели и санатории Краснодарского края в период новогодних каникул, что более чем на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года.