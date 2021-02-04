Число стран, где заразившихся коронавирусом более 1 млн, достигло 20

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Число стран, где заразившихся коронавирусом уже более 1 млн, достигло 20. К этому списку добавилась Чехия, а в ближайшее время его пополнят Нидерланды. В общей сложности на эти государства приходится около 80% от общего количества инфицированных, которое сейчас составляет 104,4 млн.

При этом в двух странах заболевших уже более 10 млн, в 11 - свыше 2 млн, в 14 - больше 1,5 млн.

ТАСС сравнил ситуацию в этих государствах по таким показателям, как общее количество заболевших и умерших из-за коронавируса, число болеющих прямо сейчас, а также доля инфицированных на 100 тыс. жителей.

Сколько заразились?

Первое место в мире по числу инфицированных занимают США, где, по данным национальной статистики, за время пандемии зарегистрировано более 26,55 млн случаев заражения.

Далее следуют Индия (10,79 млн), Бразилия (9,34 млн), Россия (3,91 млн) и Великобритания (3,87 млн). Замыкает первую десятку Германия, где с инфекцией столкнулись 2,25 млн жителей, на 20-й позиции Чехия, где заболевших уже более 1,01 млн.

Если же рассматривать относительные показатели, то на первом месте будет именно Чехия, где на 100 тыс. жителей приходится 9,47 тыс. инфицированных. Следом идут США (8,17 тыс.) и группа европейских стран - Испания (6,23 тыс.), Великобритания (5,68 тыс.), Франция (4,97 тыс.).

Россия (2,68 тыс. заразившихся на каждые 100 тыс. жителей) находится ближе к концу списка, а замыкают его такие густонаселенные страны, как Индия (0,77 тыс.) и Индонезия (0,4 тыс.).

Все еще болеют

В большинстве стран национальная статистика учитывает не только количество заболевших, но и выздоровевших пациентов. Сравнение двух цифр позволяет установить число пациентов, которые продолжают лечение прямо сейчас, и тем самым более точно оценить текущую эпидемиологическую ситуацию.

Больше всего активных больных в США (9,78 млн человек), Франции (2,94 млн), Великобритании (1,95 млн), Бразилии (875,4 тыс.) и России. Меньше всего - в Перу (47,6 тыс.).

В Испании статистика не учитывает количество выздоровевших, однако с начала января страна переживает третий, самый активный за всю пандемию, всплеск заболеваемости и по темпам распространения инфекции опережает большинство стран, уступая лишь США и Бразилии.

Почти во всех государствах с наибольшим числом инфицированных для сдерживания распространения инфекции действуют санитарно-карантинные меры, в числе которых обязательное ношение защитных масок, ограничение международного пассажирского сообщения и перемещений граждан внутри страны. Во многих странах закрыты магазины, кафе, парикмахерские, введен комендантский час.

Летальные исходы

Самое большое число летальных исходов из-за коронавируса зарегистрировано в США (450,8 тыс.), Бразилии (227,6 тыс.), Мексике (161,2 тыс.), Индии (154,7 тыс.) и Великобритании (109,5 тыс.).

Бельгия, где умерли 21,2 тыс. граждан, находится на 20-м месте в мире, однако у нее самый высокий показатель смертности в расчете на 100 тыс. жителей (182 умерших). В Великобритании он составляет 160, Чехии - 157, Италии - 148, США - 139. В Индонезии и Индии, где на 100 тыс. жителей приходится по 11 умерших, этот показатель один из самых низких в мире. В России он составляет около 50.