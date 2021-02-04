Москалькова опровергла перевод задержанных в Москве для исполнения наказания в регионы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опровергла информацию о переводе задержанных в Москве за участие в незаконных акциях для исполнения наказания в виде административного ареста в другие регионы РФ.

"Сегодня в прессе большое количество сообщений, что людей, задержанных в последние дни, якобы собираются перевозить за пределы Москвы и Московской области, - отметила омбудсмен в четверг в беседе с ТАСС. - Я лично уточнила этот вопрос в ходе разговора с первым заместителем министра внутренних дел. Он пояснил, что у ГУ МВД по Москве нет сложностей с обеспечением выполнения решений судов по административным наказаниям на территории города Москвы и перемещение задержанных в другие регионы не планируется".

Ранее Москалькова сообщила, что ей поступили обращения в связи с задержаниями протестующих на незаконных акциях в Москве.

Во вторник Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. После оглашения решения суда на некоторых улицах в центре Москвы начались несанкционированные акции. Полиция задерживала участников, отказавшихся разойтись.