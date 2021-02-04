Умер бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Член-корреспондент Российской академии наук (РАН), заслуженный врач России, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института (НИИ) вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова Николай Филатов умер в возрасте 66 лет. Об этом в четверг сообщили в институте.

"С прискорбием сообщаем, что 4 февраля 2021 года на 67 году ушел из жизни член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, лауреат Премий правительства РФ в области образования Николай Николаевич Филатов", - говорится в сообщении.

Филатов занимал должность главного санитарного врача Москвы с 1993 по 2012 год. В институте напомнили, что под его руководством была сформирована система социально-гигиенического мониторинга, обеспечивающая эпидемиологическое благополучие города, а также разработан и утвержден региональный календарь прививок, создана стратегия сдерживания эпидемического роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.

С 2012 года Филатов занимал должность заместителя директора института по научной работе, руководил направлением "Совершенствование методов эпиднадзора и профилактики социально значимых инфекционных и неинфекционных заболеваний".

Филатов также сочетал научную работу с педагогической деятельностью, являлся заведующим кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, членом-корреспондентом Российской академии наук, членом-корреспондентом Международной академии информатизации, академиком Академии естественных наук.