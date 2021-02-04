На портале госуслуг появился сервис, позволяющий узнать об ограничениях должникам

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и Минцифры запустили на портале госуслуг новый сервис, позволяющий быстро узнавать об ограничениях в отношении должников. Об этом говорится в сообщении двух ведомств.

"На портале госуслуг начал функционировать новый цифровой сервис Федеральной службы судебных приставов, который позволит должникам и взыскателям в режиме онлайн получить информацию о ходе исполнительного производства", - говорится в сообщении. Для направления запроса достаточно указать номер исполнительного производства. Ответ на запрос будет содержать причину и сумму задолженности, наложенные на должника ограничения, действия судебных приставов по исполнительному производству и так далее.

"Ежедневно на портале госуслуг новой услугой ФССП пользуются порядка 25 000 граждан, что само по себе показывает его востребованность. Отдельно хочу поблагодарить ФССП за высокий уровень доступности сервиса, в 70% случаев дающего ответ в пределах трех секунд", - привели в сообщении слова замглавы Минцифры Дмитрия Огуряева.

В министерстве пообещали, что новый сервис позволит гражданам получать исчерпывающую информацию по всем стадиям исполнительного производства, быть в курсе ограничений, которые могут быть на них наложены. Так, в настоящее время более 3,5 млн должников ограничены в праве выезда за пределы РФ, действует более 7 млн постановлений об ограничении регистрационных действий в отношении транспортных средств и так далее.