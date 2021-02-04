В "Векторе" рассказали о сроках иммунитета после прививки "Эпиваккороной"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Иммунитет к коронавирусу после вакцинации препаратом "Эпиваккорона" будет сохраняться в течение года, рассчитывают в разработавшем его центре "Вектор".

"Мы рассчитываем, что иммунитет будет от нее [вакцины] будет сохраняться в течение года", - сказала и.о. заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству "Вектора" Татьяна Непомнящих на круглом столе на тему "Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения".

"Вектор" получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах 24 июля 2020 года, сами исследования завершились 30 сентября. Президент Владимир Путин 14 октября сообщил, что препарат получил регистрационное удостоверения.

Разрешения на пострегистрационные испытания "Эпиваккороны" были выданы 16 ноября (среди 150 добровольцев старше 60 лет) и 18 ноября (среди 3 000 человек старше 18 лет).