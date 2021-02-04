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Пандемия COVID-19

В Москве муниципальному депутату Штейн предъявили обвинение в нарушении санитарных норм

По словам адвоката Люси Штейн, вину его подзащитная не признает

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение муниципальному депутату Люсе Штейн по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе незаконной акций 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Мансур Гильманов.

"Моей подзащитной Штейн предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сообщил он. По словам Гильманова, вину его подзащитная не признает.

В рамках расследования дела о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве аналогичные обвинения были предъявлены в адрес Олега Навального, участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной , главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, а также сотрудницы ФБК Любови Соболь.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции, так как в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщал о 19 случаях участия в акции людей с COVID-19, которым было вынесено предписание оставаться дома.

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РоссияПандемия COVID-19
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