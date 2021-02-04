Во Владимире открылся первый в регионе центр ядерной медицины для пациентов с онкологией

ВЛАДИМИР, 4 февраля. /ТАСС/. Первый во Владимирской области центр ядерной медицины для проведения позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ/КТ) онкологическим больным открылся в четверг на площадке областной клинической больницы во Владимире. Объем инвестиций в проект, реализованный на частные средства, превысил 200 млн рублей, сообщил журналистам губернатор Владимир Сипягин.

"Сегодня в здравоохранении Владимирской области большое событие - компания "Мединвестгрупп" открыла центр ядерной медицины. Это большие финансовые вложения - более 200 млн рублей, которые помогут решить многие проблемы с точки зрения качества и доступности в сфере онкологи. Это серьезный шаг со стороны частной компании для выполнения задач, поставленных президентом России по качеству медицинской помощи, которая оказывается на территории РФ", - отметил глава региона.

Мощность центра составит более 5 тыс. обследований в год, пациентов центра будут обслуживать по полисам ОМС. Благодаря открытию центра онкологические пациенты смогут проходить необходимую диагностику, не выезжая за пределы региона.

"Этот метод исследования уникален тем, что он позволяет оценить эффективность химиотерапии, лучевой терапии и соответственно оперативное лечение онкологических больных. То есть мы можем определить в динамике, как больной лечится", - рассказал журналистам главный врач центра Алексей Богатырев.