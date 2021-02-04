Эксперт: российские разработчики вакцин против коронавируса достойны Нобелевской премии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что есть все основания для выдвижения разработчиков вакцин от коронавирусной инфекции на Нобелевскую премию.

Что известно об отечественных вакцинах, кому можно прививаться и как подготовиться к процедуре

Вакцинация от коронавируса в России: главное Что известно об отечественных вакцинах, кому можно прививаться и как подготовиться к процедуре

"Нужно выдвигать разработчиков вакцин, в том числе и на присуждение Нобелевской премии. Я думаю, у нас есть все основания, чтобы это сделать", - сказал он на круглом столе на тему "Российская наука и медицина VS COVID-19. Вызовы и достижения".

Горелов подчеркнул, что альтернативы вакцинопрофилактике в настоящий момент нет и страны стремятся быстрее сформировать коллективный иммунитет, причем поствакцинальный, а не приобретенный естественным путем.

"Бесспорно, ни одна страна на планете Земля в настоящий момент не может похвастаться таким разнообразием вакцин [как Россия]: от классической, которая разработана в центре Чумакова, до инновационных: векторных в центре Гамалеи и синтетической полипептидной, которая разработана в "Векторе", - отметил он. - У врачей есть право выбора, чтобы назначить пациенту конкретный вакцинный препарат, учитывая индивидуальные особенности".

Россия 11 августа 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, эта разработка центра им. Гамалеи Минздрава получила название "Спутник V". Позднее была зарегистрирована еще одна отечественная вакцина, разработанная центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени планируется регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.