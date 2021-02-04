Семьи погибших при пожаре на складе в Красноярске получат по 1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Семьи троих пожарных и рабочего, погибших в среду во время пожара на складе автозапчастей в Красноярске, получат по 1 млн рублей помощи. Об этом сообщается в четверг на странице губернатора края Александра Усса в Instagram.

"Дал поручение выделить из резервного фонда по 1 миллиону рублей родственникам всех погибших на пожаре", - говорится в сообщении.