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Семьи погибших при пожаре на складе в Красноярске получат по 1 млн рублей

В результате ЧП погибли трое пожарных и работник склада
© Андрей Самсонов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Семьи троих пожарных и рабочего, погибших в среду во время пожара на складе автозапчастей в Красноярске, получат по 1 млн рублей помощи. Об этом сообщается в четверг на странице губернатора края Александра Усса в Instagram.

"Дал поручение выделить из резервного фонда по 1 миллиону рублей родственникам всех погибших на пожаре", - говорится в сообщении.

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Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в среду в 10:39 (06:39 мск). Во время поиска людей на горящем складе пропало звено газодымозащитной службы из трех пожарных. Позднее были найдены их тела. Также при пожаре погиб работник склада.

В Красноярск прибыли представители центрального аппарата МЧС России под руководством заместителя главы ведомства Ильи Денисова. Рабочая группа изучит причины и обстоятельства происшествия. К настоящему моменту ликвидировано открытое горение, пожарные проливают конструкции сгоревшего склада. В Красноярском крае 5 февраля объявлен день траура.

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