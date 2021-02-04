В ОНК заявили, что в камере, где содержится главред "Медиазоны" Смирнов, перелимита нет

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, арестованный на 25 суток за призывы к несанкционированной акции, содержится в Центре временного содержания (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в четырехместной камере, перелимита в ней нет. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"В настоящий момент мне известно, что Смирнов находится в четырехместной камере в ЦВСИГ, у него трое соседей. Насколько мне известно, перелимита в этой камере нет", - сказал он.

По словам Мельникова, сегодня он осмотрит все помещения спецприемника и проверит соблюдение прав задержанных. "К нам поступают жалобы на проблемы с питанием и водой в ЦВСИГ, мы обязательно их проверим", - отметил правозащитник.

Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилась информация о том, что в ЦВСИГ не соблюдаются нормы площади содержания людей, а также имеются другие нарушения. До этого член ОНК Марина Литвинович сообщала журналистам, что по состоянию на 3 февраля в спецприемнике на территории ЦВСИГ находились 506 российских граждан, при этом около 90% из них были арестованы после незаконных акций в Москве.