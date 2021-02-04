Пушков: блокировку соцсетей не введут в РФ в случае удаления призывов к незаконным акциям

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Законопроект о введении новой системы наказаний для социальных сетей в виде штрафов и блокировки за неудаление призывов к незаконным протестным акциям не будет разработан, если соцсети начнут выполнять соответствующие требования закона и предписания Роскомнадзора. Об этом ТАСС в четверг заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"С 1 февраля вступил в силу закон, обязывающий соцсети самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. В связи с этим мы хотим ввести определенный испытательный срок для социальных сетей, который покажет, как они будут реагировать на это законодательство, предписания Роскомнадзора и только что принятое заявление комиссии Совета Федерации по информационной политике, призывающее соцсети неуклонно следовать закону. Если социальными сетями будут предприняты действия в соответствии с предписаниями российского регулятора, то не будет необходимости вносить штрафные и прочие санкции в законодательство", - сказал сенатор.

"Если же будут повторяться противоправные действия со стороны сетевых компаний, то через два-три месяца начнется конкретная работа по разработке соответствующей системы наказаний, вплоть до блокировки", - пояснил Пушков. Он добавил, что законодатели рассматривают блокировку как абсолютно крайнюю меру, к которой "нежелательно прибегать". "Мы рассматриваем блокировку не как нашу задачу, а в качестве предупреждения сетевым компаниям. Если нарушения с их стороны продолжатся, они должны знать, что такая перспектива существует. При этом основной упор будет делаться на систему штрафов", - подчеркнул сенатор.

Ранее комиссия Совфеда в своем заявлении отметила, что такие интернет-платформы, как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, стали источником распространения среди граждан РФ призывов к массовым беспорядкам, информации, "направленной на их склонение или иное вовлечение в совершение противоправных действий, в том числе представляющих угрозу для жизни и здоровья других граждан, а также недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений". В комиссии считают, что в случае необходимости нужно ввести систему наказаний за данные нарушения - от штрафов в кодекс об административных правонарушениях до временной или постоянной блокировки интернет-платформ.