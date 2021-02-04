"Спутник V" могут поставить в Бразилию через две недели после его одобрения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" может быть поставлена в Бразилию уже через две недели после ее одобрения национальным регулятором. Об этом глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в интервью газете Folha de S.Paulo , опубликованном в четверг.

"После одобрения Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa) через две недели [производитель сможет] поставить первые дозы для вакцинации бразильцев "Спутником V", - приводит издание слова главы фонда. Как уточнил Дмитриев, речь идет о "сотнях тысяч доз", впоследствии это количество может быть увеличено до нескольких миллионов.

Он также напомнил о том, что партнер РФПИ - фармацевтическая компания Uniao Quimica - начнет производить до 8 млн доз препарата ежемесячно в ближайшие месяцы. "Таким образом, мы полагаем, что сможем поставить Бразилии десятки миллионов доз вакцины, свыше 100 млн, с учетом местного производства", - добавил Дмитриев.

Прививочная кампания против коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. На данный момент для иммунизации населения от COVID-19 используются препараты китайской Sinovac Biotech и британско-шведской AstraZeneca.

15 января Uniao Quimica и РФПИ подали регулятору запрос на временное ограниченное использование в Бразилии "Спутника V" для вакцинации в условиях чрезвычайной ситуации. 16 января Anvisa отклонило заявку Uniao Quimica на регистрацию российского препарата в упрощенном порядке как "не удовлетворяющую минимальным критериям". В частности, регулятор указал на необходимость проведения в Бразилии третьей фазы клинических испытаний "Спутника V", впоследствии Anvisa отказалась от этого требования. В РФПИ пояснили, что речь идет о стандартной процедуре запроса дополнительной информации, что не означает окончательного отказа в регистрации.