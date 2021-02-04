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В МВД заявили, что фотографии в СМИ из Сахарово объективно не отражают ситуацию

В ведомстве пояснили, что эти снимки сделаны, когда доставленные в ЦВСИГ после судебных заседаний ожидали оформления, позже они были размещены в полном соответствии с нормативными актами

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Фотографии из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в Новой Москве, опубликованные в ряде СМИ, не отражают объективной ситуации с находящимися в нем арестованными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В Центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово содержатся в том числе граждане, в отношении которых судом было принято решение об административном аресте за правонарушения, совершенные во время поведения несанкционированных акций в Москве. "Фотографии, размещенные в некоторых средствах массовой информации и сети Интернет, не являются объективным отражением ситуации, так как сделаны гражданами, доставленными в ЦВСИГ после судебных заседаний и ожидающими оформления. Затем указанные лица были размещены в полном соответствии с нормативными актами. Им предоставлены горячее питание и постельные принадлежности, соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа", - говорится в сообщении.

В ГУ МВД добавили, что в ЦВСИГ достаточно мест для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. "Проверкой, проведенной 2 февраля независимыми экспертами и представителями общественности, нарушений не установлено", - заключили в полиции.

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