Эксперт: вакцина "Ковивак" имитирует природный процесс борьбы организма с вирусом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Действие цельновирионной инактивированной вакцины от COVID-19 "Ковивак" имитирует природный процесс борьбы организма с вирусом в целом, а не только блокирует его S-белок, что важно в условиях, когда не все механизмы взаимодействия SARS-CoV-2 с клетками человека достоверно установлены. Об этом сообщил в четверг заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Константин Чернов.

"В отличие от синтетических или векторных вакцин мы берем вакцинный штамм, нарабатываем его в промышленных количествах, после чего химически инактивируем его. "Мертвые" вирусные частицы, которые содержаться в вакцине, уже не в состоянии нанести организму человека никакого вреда, но в состоянии вызвать у него развитие иммунитета <…> Наша вакцина действует по принципу имитации природного процесса", - сказал Чернов на кругом столе в четверг.

Он пояснил, что и синтетические, и векторные, и РНК-вакцины достаточно успешно защищают "входные ворота" клетки, блокируя S-белок SARS-CoV-2, после чего начинается естественный процесс уничтожения заблокированных вирусных частиц. Но вполне возможно, что некие механизмы действия вируса еще не известны.

"До тех пор, пока нам на 100% не ясны основные механизмы, применение цельновирионной вакцины оправдано тем, что мы, не зная этих всех механизмов в деталях, <…> "знакомим" иммунитет человека с инактивированным вирусом", - отметил Чернов.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека. Препарат "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор" в октябре того же года стал второй российской вакциной от коронавируса, получившей регистрацию. Он создан на основе искусственно синтезированных элементов структуры коронавируса. 20 января 2021 года Минздрав РФ получил от Центра им. Чумакова документы для регистрации вакцины "Ковивак". Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что регистрация ожидается 16 февраля.