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Навального доставят 5 февраля в суд для участия в заседании по делу о клевете

Речь идет о ситуации с комментариями в соцсетях к ролику, в котором ветеран Великой Отечественной войны выражал свою позицию об изменениях в конституции. По утверждению гособвинения, комментарии Навального носят заведомо ложный характер
Алексей Навальный Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАС
Описание
Алексей Навальный
© Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный будет доставлен 5 февраля в Бабушкинский суд Москвы для участия в заседании по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

"Навальный будет лично доставлен в суд для участия в заседании", - сказала она.

По данным гособвинения, 2 июня Навальный в Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию. Своими действиями Навальный причинил моральный вред ветерану. Вину он не признает. Санкция статьи о клевете предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

Ранее Симоновский суд заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Он содержится в СИЗО "Матросская Тишина".

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