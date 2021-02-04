В Ростовской области запустили пилотный проект постинтернатного сопровождения детей-сирот

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 февраля. /ТАСС/. Программа постинтернатного сопровождения детей-сирот "Светлое будущее" начала реализовываться в городе Новочеркасске Ростовской области, который был выбран в качестве пилотной территории. В случае, если опыт окажется успешным, его могут распространить на всю страну, сообщил ТАСС в четверг депутат Госдумы Алексей Кобилев.

"Очень многие дети-сироты, вступая во взрослую жизнь, оказываются один на один с самыми разными проблемами. Сегодня мы запустили в Новочеркасске проект постинтернатного сопровождения детей-сирот "Светлое будущее", в котором примут участие 45 человек. Наша задача - дать им знания и навыки, необходимые во взрослой жизни, помочь выбрать профессию. Уверен, что это будет успешный опыт, который мы сможем использовать и в других регионах страны", - отметил Кобилев.

Собеседник агентства напомнил, что в 2019 году депутаты Госдумы встречались с группой детей-сирот, которые высказали пожелания продумать законодательную базу, позволяющую сделать бессрочными льготы для желающих поступить в высшие учебные заведения. Соответствующий законопроект был подготовлен и весной 2020 года прошел третье чтение. "Программа "Светлое будущее" является прямым продолжением этой работы. В канун Нового года участники программы получили квартиры, а сейчас мы продолжаем работать с ними", - сказал Кобилев.

Как отметил президент Фонда развития социальных проектов "Прогресс" Кирилл Терентьев, который занимался разработкой программы, ее участники получат комплексную психолого-педагогическую, наставническую, социальную, медицинскую и правовую помощь. Кроме того, для каждого участника разработаны индивидуальные программы, с учетом всех обстоятельств и особенностей конкретного выпускника социальных учреждений.

В июне 2020 года депутаты Заксобрания Ростовской области увеличили норму площади жилья, предназначенного для обеспечения детей-сирот при достижении ими совершеннолетия, с 25 до 33 кв. метров. Изменения вступили в силу с 2021 года.