Посол России рассказал о беседе в МИД Австрии в связи с делом Навального

ВЕНА, 4 февраля. /ТАСС/. Посол России в Вене Дмитрий Любинский сообщил, что посетил в четверг МИД Австрии, куда был приглашен для беседы о деле Алексея Навального. Однако, по его словам, позиции сторон по этому вопросу остались неизменными.

"Состоявшаяся беседа по обстоятельствам дела Навального в МИД Австрии на рабочем уровне по большому счету не добавила ничего нового к вчерашнему "обмену любезностями" через СМИ отнюдь не по нашей инициативе. Вполне откровенный разговор с четким изложением позиций и оценок. Следует добавить, что целый ряд наших вопросов о вопиющей двойственности в оценках и подаче протестных акций в России и в самих странах ЕС, как и в целом в подходах Запада, к сожалению, остается риторическим", - прокомментировал Любинский ТАСС встречу в МИД Австрии.

Австрийское агентство печати со ссылкой на МИД Австрии сообщило, что Вена обозначила свою позицию по делу Навального и указала на необходимость соблюдения основных прав на свободу выражения мнений и собраний.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг 3 февраля заявил в эфире австрийского радио, что его ведомство пригласит представителя посольства РФ, чтобы изложить ему австрийскую позицию по вынесенному Навальному приговору. Министр отметил, что Евросоюз может в качестве реакции рассмотреть возможность введения точечных санкций в отношении отдельных лиц, органов юстиции и прокуратуры в России.

Российский посол в связи с этим заявил ТАСС, что РФ открыта для диалога, но предмета для обсуждения с Австрией дела Навального абсолютно не усматривает. Любинский подчеркнул, что коллегам в МИД Австрии российская принципиальная позиция предельно ясна: никакого вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, в том числе в контексте дела Навального, не будет допущено ни при каких обстоятельствах.

Симоновский суд Москвы во вторник в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил условный срок на 3,5 года Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. До вступления решения в силу Навальный останется в СИЗО.