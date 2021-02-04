NYT: глава CNN Джефф Цукер намерен уйти в отставку в конце года

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Президент телекомпании CNN Джефф Цукер намерен уйти в отставку в конце года. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times.

"Я не могу представить себя в другом месте сейчас. Поэтому я остаюсь и намерен завершить свой текущий контракт, который истекает в конце года. После этого я намереваюсь двигаться дальше", - заявил Цукер сотрудникам телекомпании.

55-летний Цукер встал во главе телекомпании в начале 2013 года. До этого он около 25 лет проработал в телекомпании NBC, пройдя путь от рядового сотрудника до главы телеканала.

По итогам 2020 года CNN занял седьмую строчку по числу телезрителей, показав на фоне конфронтации с занимавшим пост президента США Дональдом Трампом самый большой прирост своей аудитории, которая увеличилась на 83%.