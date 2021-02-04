Замгендиректора Центра Чумакова сомневается в сообщениях о низкой эффективности Sinovac

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Информация в зарубежных СМИ о якобы низкой эффективности разработанной в Китае цельновирионной вакцины от COVID-19 Sinovac Biotech вызывает обоснованные сомнения, заявил заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям Центра им. М. П. Чумакова РАН Константин Чернов в четверг на круглом столе, посвященном проблемам пандемии.

В середине января появилась информация о результатах клинических испытаний вакцины Sinovac Biotech в Бразилии, согласно которым средний показатель эффективности препарата составил 50,38%.

"Что касается сообщений о низкой эффективности китайской вакцины Sinovac Biotech, то у меня встречный вопрос: кто мерил и как это мерил, методика, способы… Я сомневаюсь, что за это время они сумели посмотреть эпидемическую эффективность вакцины", - сказал Чернов. Он пояснил, что для получения достоверной оценки эпидемической эффективности вакцины надо было ввести достаточно большому числу людей вакцину или плацебо и сделать так, чтобы они не знали, что именно получили. "Как это сделать без госпитализации - мне не очень ясно в условиях доступности тест-систем на рынке", - отметил Чернов. После того, как пройдет длительное время и появятся заболевшие и в одной группе, и в другой, тогда по математической формуле может быть вычислена эпидемическая эффективность вакцины, сказал заместитель гендиректора Центра им. Чумакова.

Он предположил, что исследователи, вероятно, опирались на клинические методы и измеряли наличие или отсутствие антител с помощью тестов. "Если смотреть цельновирионую вакцину, необходимо смотреть общий уровень защиты <…> насколько весь этот "компот" из антител, который образуется в результате ее применения, способен нейтрализовать действие живого вируса, а не ограничиваться маленькими участочками отдельных вирусных белков. Эти тесты могут быть ложноотрицательными", - сказал Чернов.

По данным китайской стороны, в ходе бразильских испытаний эффективность Sinovac Biotech в предотвращении тяжелых случаев заболевания COVID-19 составила 100%. Ранее во время испытаний вакцины в Индонезии и Турции показатель ее эффективности составил 65% и 91% соответственно.

Центр им. Чумакова является создателем цельновирионной инактивированной вакцины от COVID-19 "Ковивак", ее регистрация в России ожидается в середине февраля.