Собянин сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Постоянное улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу отмечается в Москве, в настоящий момент уровень заболеваемости находится на уровне сентября. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Не то чтобы в один день или неделю, на основании этого нельзя строить прогноз и решения. Поэтому мы, выходя из новогодних праздников сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться. <…> Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях", - сказал Собянин.