{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Собянин сообщил об улучшении эпидемиологической ситуации в Москве

Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве соответствует показателям начала сентября
Мэр Москвы Сергей Собянин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Постоянное улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу отмечается в Москве, в настоящий момент уровень заболеваемости находится на уровне сентября. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Эпидемиологическая ситуация в Москве демонстрирует постоянное улучшение. Не то чтобы в один день или неделю, на основании этого нельзя строить прогноз и решения. Поэтому мы, выходя из новогодних праздников сделали паузу, чтобы посмотреть, как ситуация будет дальше развиваться. <…> Сегодня мы по уровню заболеваемости находимся в сентябрьских показателях", - сказал Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Пермском крае с 5 февраля возобновят работу детские развлекательные центры и цирк
При этом посетители должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию
Читать полностью