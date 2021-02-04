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Пандемия COVID-19

Собянин считает, что разрешать массовые мероприятия в Москве рано

По столичных властей, также преждевременно отменять домашний режим для пожилых и людей из групп риска

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Проводить массовые мероприятия в Москве пока рано, также преждевременно отменять домашний режим из-за коронавируса для пожилых москвичей и людей из групп риска. Об этом заявил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы должны понимать, что нам рано открывать массовые мероприятия, нам рано открывать ограничения, связанные с пожилыми людьми, хронически больными людьми", - сказал Собянин.

Основные ограничения из-за коронавируса могут снять в Москве к маю.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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