Около 400 тыс. москвичей сделали прививку от коронавируса

МОСКВА, 4 ферваля. /ТАСС/. Около 400 тыс. человек уже сделали прививку от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу " Россия 24 ".

Что известно об отечественных вакцинах, кому можно прививаться и как подготовиться к процедуре

Вакцинация от коронавируса в России: главное Что известно об отечественных вакцинах, кому можно прививаться и как подготовиться к процедуре

"Во-первых, должен сказать, что у нас нет задачи привить все население столицы. Потому что мы видим, что большинство граждан перенесли уже эту болезнь, большинство - в легкой форме. В целом на вакцинацию записалось около полумиллиона москвичей, из них 400 тыс. человек уже получили первую прививку", - сказал Собянин.

Власти Москвы не ставят перед собой задачу привить все население столицы, так как большинство жителей перенесли коронавирусную инфекцию.