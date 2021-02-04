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Около 400 тыс. москвичей сделали прививку от коронавируса

Власти столицы не ставят перед собой задачу привить все население города, так как большинство жителей перенесли инфекцию

МОСКВА, 4 ферваля. /ТАСС/. Около 400 тыс. человек уже сделали прививку от коронавирусной инфекции в Москве. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

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"Во-первых, должен сказать, что у нас нет задачи привить все население столицы. Потому что мы видим, что большинство граждан перенесли уже эту болезнь, большинство - в легкой форме. В целом на вакцинацию записалось около полумиллиона москвичей, из них 400 тыс. человек уже получили первую прививку", - сказал Собянин.

Власти Москвы не ставят перед собой задачу привить все население столицы, так как большинство жителей перенесли коронавирусную инфекцию.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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