В Рособрнадзоре не ожидают значительного снижения числа участников ЕГЭ в 2021 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев не ожидает значительного снижения количества выпускников школ, намеренных сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году. Их число будет соизмеримо с прошлым годом, заявил он ТАСС.

"Думаю, снижение количества желающих сдавать ЕГЭ будет соизмеримо с прошлым годом, не более того. Потому что когда мы прогнозировали прошлый год, как раз примерно такие цифры, вокруг 7%, мы прогнозировали", - сообщил он.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период - с 12 по 17 июля, досрочный период из-за коронавируса отменен.

ЕГЭ в прошлом году сдавали только выпускники, планирующие поступать в вузы, в общей сложности на сдачу экзамена зарегистрировались около 714 тыс. человек.