Суд решит вопрос о свидании Борреля с Навальным в СИЗО на общих основаниях

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Решение о свидании осужденного Алексея Навального с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который совершит визит в Москву с 4 по 6 февраля, будет принято столичным Симоновским судом на общих основаниях. Об этом ТАСС заявила официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"С учетом того, что в настоящее время постановление Симоновского суда от 2 февраля не вступило в силу, осужденный Навальный числится за Симоновским районным судом г. Москвы. Соответственно, вопрос о свидании с осужденным подлежит рассмотрению этим судом на общих основаниях, в порядке, предусмотренном российским законодательством", - сказала она.