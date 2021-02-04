Путин наградил орденом Мужества трех пожарных, погибших при тушении склада в Красноярске

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества трех пожарных, погибших при тушении пожара на складе в Красноярске. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях, орденами награждены сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы ГУ МЧС по Красноярскому краю старший прапорщик Анатолий Жалнерчик, старший прапорщик Алексей Пузырев и сержант Максим Рябцев.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей "Автотрейд" на улице Калинина в Красноярске поступила в среду в 10:39 (06:39 мск). Во время поиска людей на горящем складе пропало звено газодымозащитной службы из трех пожарных. Позднее были найдены их тела. Также при пожаре погиб работник склада. Пожар был полностью потушен в четверг вечером.