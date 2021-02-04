Больница в Коммунарке останется базовым "ковидным" госпиталем в Москве до конца года

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы планируют оставить больницу в Коммунарке в качестве базового госпиталя для борьбы с коронавирусом до конца года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Вороновское" - это универсальная инфекционная больница, которая будет работать всегда. Те госпитали резервные, которые мы создали, мы не собираемся их ни разбирать, ни ликвидировать. Наоборот - они будут вот таким вот ядром, которое будет давать нам возможность мобильно и быстро реагировать на ситуацию. <…> Та же "Коммунарка" останется как базовый госпиталь до конца года на страже в том случае, если какое-то ухудшение будет", - сказал мэр.

При этом он отметил, что в Москве есть больницы, оказывающие и плановую помощь, там нет никакой перегрузки. Объем плановой помощи за прошедший год был примерно таким же, как и в предыдущий. Власти смогли его сохранить на том же уровне благодаря вводу резервных госпиталей.

"Другой вопрос, что плановая помощь, помещение в стационар несут в себе риск заражения. Поэтому, если вы уже переболели коронавирусом, то никаких рисков нет. Либо стоит сделать прививку", - добавил Собянин.

Всего в Москве к плановой помощи возвращают 15 "ковидных" стационаров. Это городская больница им. Е. О. Мухина, научно-практический центр им. А. С. Логинова, научно-практический центр борьбы с туберкулезом, больница № 17, Морозовская больница, два корпуса первого МГМУ им. И. М. Сеченова, центральная клиническая больница "РЖД-Медицина", медико-санитарная часть МВД, больница РАН и научно-клинический центр ФМБА, а также больницы им. Ф. И. Иноземцева, им. С. С. Юдина, № 51, два корпуса больницы им. С. И. Спасокукоцкого и Научно-практический центр наркологии.

В Москве продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", в АТЦ "Москва", на ВДНХ и в Коммунарке.