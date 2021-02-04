Глава итальянского регулятора назвал важными результаты исследования "Спутника V"

РИМ, 4 февраля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Генеральный директор Итальянского агентства по лекарствам (Aifa) Никола Магрини считает публикацию в медицинском журнале The Lancet о российской вакцине "Спутник V" важной для оценки препарата Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA). Такое мнение он высказал в четверг корреспонденту ТАСС.

"Я убежден, что EMA заинтересована в том, чтобы провести подробную, критическую и строгую оценку российской вакцины. Исследование, опубликованное в The Lancet, важное, но еще важнее, чтобы европейский регулятор смог оценить эти данные и качество препарата и иметь для этого все материалы, чтобы мы могли получить в пользование эту дополнительную вакцину", - сказал Магрини.

В эфире Radio24 он отметил, что "препарат должен быть произведен и проверен в соответствии с европейскими стандартами". По его мнению, для оценки EMA нужно не менее двух месяцев. "Пока состоялись только контакты [регулятора ЕС с российской стороной], но пока мы в самом начале [процесса оценки]", - добавил директор итальянского регулятора.

Как правило, национальные регуляторы одобряют использование препарата почти автоматически после его утверждения EMA. Как ранее поясняли представители итальянского регулятора, самостоятельная оценка вакцины возможна только в чрезвычайной ситуации, если не будет хватать доз существующих препаратов. И пока такая ситуация, по их словам, не складывается.

На данный момент в Италии одобрены к использованию три вакцины от коронавируса - совместной разработки Pfizer и BioNTech, препаратов Moderna и AstraZeneca. Итальянские власти отмечают задержки с поставками вакцин всех трех компаний.