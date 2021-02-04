Ливан попросил Россию предоставить 200 тыс. доз вакцины от коронавируса в качестве помощи

БЕЙРУТ, 4 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Шарбель Вахбе передал послу России в Бейруте просьбу к правительству России предоставить его стране 200 тыс. доз вакцины от коронавируса в качестве помощи. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы МИД Ливана.

"И.о. министра Вахбе связался с послом России в Бейруте Александром Рудаковым и попросил его направить послание правительству РФ с просьбой рассмотреть вопрос о возможном предоставлении Ливану 200 тыс. доз вакцины в качестве безвозмездной помощи", - отмечается в документе. В нем указывается, что российский препарат будет использован для вакцинации 100 тыс. ливанских граждан. И.о. главы МИД подчеркнул, что такая инициатива отразит "глубину исторической дружбы между Ливаном и Россией".

Ранее глава межведомственного штаба по борьбе с пандемией коронавируса в Ливане Абдель Рахман Бизри сообщил, что эксперты из комитета по вакцинации при Минздраве Ливана воодушевлены результатами третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По его словам, опубликованные в медицинском журнале Lancet данные по российской вакцине "подтверждают ее эффективность, которая достигает 91,6%, и безопасность применения".

Бизри сообщил, что ливанские эксперты изучают сейчас имеющуюся документацию по "Спутнику V", а также китайской вакцине Sinopharm. "Наша задача дать научную оценку и подготовить по ним заключение, а решение о регистрации и использовании этих препаратов будет принимать правительство", - отметил он.