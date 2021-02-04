В Турции заявили, что начало туристического сезона в республике запланировано на апрель

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Начало туристического сезона в Турции запланировано на апрель, заявил в четверг в интервью телеканалу "Хабертюрк" министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.

"Наша цель - начать туристический сезон в апреле. Мы планируем начать с туристических регионов, - подчеркнул глава Минкультуры. - Он [сезон] начнется со Средиземного моря и постепенно перейдет к Эгейскому региону. В конце апреля будут праздники в России, во всех русскоязычных странах настанет сезон отпусков".

По словам Эрсоя, туристический сезон начнется с внутреннего туризма в апреле, затем в страну начнут приезжать туристы из России и Англии.