Адвокат заявил, что Навального не могут лишить свободы за клевету

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Алексей Навальный не может быть приговорен к реальному лишению свободы по уголовному делу о клевете, несмотря на недавние поправки, ужесточающие ответственность за клевету в интернете. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

"С учетом времени совершения деяния, которое вменяется в вину Навальному, к реальному сроку его приговорить не могут. Ведь оно имело место до вступления в силу поправок, предусматривающих реальный срок наказания. А норма, ухудшающая положение подсудимого, введенная позже совершения преступления, применяться по закону не может. Обратной силы она не имеет", - пояснила Михайлова.

По данным гособвинения, 2 июня Навальный в Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко выражал свою гражданскую позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом он написал комментарии, носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана и подрывающие его репутацию. По мнению гособвинения, своими действиями Навальный причинил моральный вред ветерану. Вину Навальный не признает.

По ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), по которой обвиняется Навальный, действовавшая на тот момент редакция кодекса предусматривает наказание, не связанное с лишением свободы. Навальному грозит штраф до 1 млн рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов. Уголовное дело о клевете рассматривает Бабушкинский суд. Следующее судебное заседание пройдет 5 февраля.

В конце прошлого года наказание за клевету в интернете было ужесточено. УК РФ был дополнен положением, в соответствии с которым устанавливается ответственность за клевету, распространенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а также в отношении нескольких лиц, "в том числе индивидуально неопределенных".

Согласно тексту документа, клевета в интернете, СМИ или в публичном выступлении грозит штрафом до одного миллиона рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.