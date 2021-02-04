Глава СПЧ заявил, что находящиеся в ЦВСИГ задержанные размещены надлежащим образом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Задержанные в ходе незаконных акций, находящиеся в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово в Новой Москве, размещены надлежащим образом. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"По моей информации, которую мы получаем из ОНК, от коллег из совета (СПЧ), сейчас все размещены в деревне Сахарово, в этом центре надлежащим образом", - сказал Фадеев.

Также глава СПЧ прокомментировал заявление ГУ МВД по Москве, согласно которому фотографии из ЦВСИГ, опубликованные в ряде СМИ, не отражают объективной ситуации с находящимися в нем арестованными. "Что касается заявления МВД, по нашей информации, это заявление полностью соответствует действительности, - заявил он. - Та фотография, которая была распространена в интернете, где очень много задержанных в небольшой камере, это правильная фотография, но задержанные туда были помещены, чтобы не проводить ночь в автобусе, <…> повторяю, просто лучше быть в тесноте в теплоте, чем в тесноте на морозе".

Глава СПЧ отметил, что в ЦВСИГ поступило "очень много задержанных и опять возникла ситуация, когда центр не мог очень быстро принять всех задержанных и надлежащим образом разместить". "Я надеюсь, в ближайшее время оставшиеся вопросы будут разрешены", - добавил он. "Мы за этим следим. Коллеги из совета за этим следят, в частности Ева Меркачева. Мы на связи с членами московской ОНК (Общественной наблюдательной комиссии)", - заявил он.

Во вторник Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. После оглашения решения суда на некоторых улицах в центре Москвы начались несанкционированные акции. Полиция задерживала участников, отказавшихся разойтись. Ранее ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников заявил, что проблемы с размещением задержанных на акциях протеста в ЦВСИГ в деревне Сахарово связаны с процедурой их оформления.