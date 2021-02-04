Эксперты: вакцина AstraZeneca не должна использоваться для лиц старше 65 лет

ГААГА, 4 февраля. /ТАСС/. Совет по вопросам здравоохранения при правительстве Нидерландов не рекомендовал использовать вакцину производства британско-шведской компании AstraZeneca для лиц старше 65 лет. Об этом свидетельствует распространенный в четверг документ организации.

Как отмечается в рекомендации, первыми данную вакцину должны получить лица в возрасте от 60 до 64 лет. Причиной для этого называется отсутствие достаточной информации относительно эффективности препарата для людей старше 65 лет, "поскольку в клинических испытаниях принимало крайне ограниченное число людей данной возрастной группы".

Согласно документу, вакцинация людей в возрасте 60-64 лет должна снизить уровень смертности от коронавируса и сократить давление на систему здравоохранения. Ранее правительство предполагало использовать вакцину компании AstraZeneca для работников сферы здравоохранения, ухаживающих за инвалидами, пожилыми и умственно отсталыми людьми.

Власти Нидерландов рассчитывают получить 1,5 млн доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca в первом квартале этого года. До конца года планируется поступление в страну 11,6 млн доз. Применение вакцины, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, стало возможным после выдачи на прошлой неделе положительного заключения со стороны Европейского агентства лекарственных средств. При этом регулятор признал отсутствие достаточных данных по эффективности для людей старше 55 лет, но рекомендовал использование препарата и для более пожилых групп людей.

Вакцинация в Нидерландах началась 6 января. В настоящее время на прививку могут рассчитывать сотрудники сферы здравоохранения и наиболее уязвимые слои населения. Массовая вакцинация населения должна начаться в мае. Власти страны рассчитывают, что все желающие смогут привиться к 30 сентября.