Более 464 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 103,98 млн, увеличившись за сутки более чем на 464 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 13 тыс., превысив 2,26 млн.

По состоянию на 19:10 мск 4 февраля в ВОЗ поступили сведения о 103 989 900 инфицированных и 2 260 259 умерших. Число заразившихся увеличилось на 464 613, умерших - на 13 004.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 47% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (218 737), на втором месте - регион Европы (171 969), на третьем - Юго-Восточная Азия (27 370).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 26 172 274. Далее следуют Индия (10 790 183), Бразилия (9 283 418), Россия (3 917 918), Великобритания (3 871 829), Франция (3 198 030), Испания (2 883 465), Италия (2 583 790), Турция (2 501 079), Германия (2 252 001), Колумбия (2 114 597) и Аргентина (1 943 548).