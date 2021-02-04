МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Подмосковья планируют к концу недели снять оставшиеся в регионе ограничения из-за пандемии коронавируса, в том числе разрешить работу ночных заведений. Об этом заявил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Мы снимаем ограничения, мы смотрим по снижению [количества] выявленных случаев заболевания и также все будем отменять. Мы смотрим, на этом балансируем. Думаю, что к концу недели мы найдем возможность снять все ограничения, о которых вы сейчас сказали", - ответил он на вопрос о сроках возобновления работы ресторанов и ночных клубов в регионе.

Губернатор подчеркнул, что рестораны в Московской области работают. "Будут и дискотеки", - заключил Воробьев.

Работу клубов, караоке и ресторанов приостановили в Московской области в ночное время с 17 октября. Так, в регионе невозможно посещение гражданами с 00:00 по 08:00 мск зданий, строений, сооружений, в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.

Также губернатор рассказал о ходе вакцинации в регионе. Власти Подмосковья планируют прививать порядка 10 тыс. жителей ежедневно.

"Мы в сутки уже сейчас темпом идем 6-7 тыс. вакцин. В феврале, который начался, увеличим до 10 тыс. вакцин", - сказал Воробьев.

Он отметил, что в Подмосковье наблюдается снижение новых случаев заражения, поэтому в регионе сокращается число инфекционных коек в больницах для пациентов с коронавирусом, чтобы максимально сконцентрироваться на плановой медицинской помощи.

"У нас было 20 тыс. коек. Я думаю, в феврале мы больше чем в два раза сократим. Я очень надеюсь, что ковид побежден прежде всего потому, что началась активная вакцинация. Конечно, мы знаем, что многие переболели, имеют антитела, но понятно, что расслабиться никто не собирается. <…> Все, что мы закупали, - ИВЛ, КТ, кровати, кислород - все это будет использоваться в регулярной жизни при плановой медицинской помощи", - добавил Воробьев.

В новость были внесены изменения (21:43 мск) - добавлены подробности по тексту.