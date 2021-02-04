Меркель не исключила, что придется постоянно обновлять прививку от коронавируса

БЕРЛИН, 4 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что постоянно придется делать новую прививку от коронавируса. С таким заявлением она выступила в четверг в эфире телеканалов RTL и NTV.

"С вирусом нам придется жить еще определенное время", - сказала она. По ее словам, если удастся выполнить план по вакцинации, то "к осени или концу лета ситуация будет существенно спокойнее", чем сейчас.

"Мы не знаем, как часто этот вирус меняется. Может быть, к примеру, что, как и при гриппе, нужно будет постоянно делать новые прививки. Всего этого мы пока не знаем", - заявила канцлер.

Полностью же нормализуется ситуация лишь тогда, когда все жители планеты получат возможность сделать прививку, считает Меркель. При этом она напомнила, что многие страны пока еще даже не начали вакцинацию.