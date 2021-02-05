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В ОНК сообщили, что в ЦВСИГ в Сахарове находятся 812 человек

Большая часть из них - те, кого задержали на акциях протеста, уточнили в Общественной наблюдательной комиссии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Более 800 человек, большая часть которых - задержанные на акциях протеста в Москве, содержатся в настоящее время в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

"Я провела в Сахарове целый день. В настоящее время там содержатся 812 человек, большая часть из них - те, кто был задержан на акциях протеста, таковых порядка 90%. Сейчас уже у всех есть спальное место, матрас, подушка и одеяло. Самая большая проблема с телефонами и с доступом к личным вещам. Завтра снова на целый день еду туда, будем решать и снова раздавать воду, гигиенические принадлежности", - сказала она.

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