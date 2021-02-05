В Рособрнадзоре беспокоятся за итоги ЕГЭ в Москве и некоторых других регионах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Дистанционное обучение в школах в некоторых регионах РФ, включая Москву, продолжалось достаточно долго, что вызывает беспокойство по поводу результатов Единого государственного экзамена в этом учебном году. Об этом ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Большие переживания насчет трех-четырех регионов, включая Москву, в которых дистант продолжался достаточно долго. В остальных субъектах, по результатам мониторинга министерства просвещения, полного локдауна практически нигде не было, школы не переходили на дистант. Локально, если в классе болел ребенок, то класс уходил на дистанционное обучение", - заявил Музаев, отвечая на вопрос, какие результаты ЕГЭ в ведомстве ожидают в этом году.

По его словам, роста среднего балла по ЕГЭ в 2021 году вряд ли стоит ожидать. "Я думаю, что роста [средних баллов] не будет, примерно цифры будут соизмеримы с прошлым годом. По отдельным регионам, возможно, результаты будут ниже. Но мы делаем все, чтобы это не произошло, есть много нововведений, в том числе на наших сайтах", - заявил он, добавив, что сейчас сложно предсказать ситуацию, которая может сложиться.

Что касается высокобалльников, то глава Рособрнадзора предположил, что ситуация здесь не изменится, их количество будет таким же, что и в прошлом году.