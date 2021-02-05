Гран-при премии "Маршрут года" получили 20 российских турмаршрутов и проектов

ТАСС, 5 февраля. Гран-при Всероссийской премии ''Маршрут года'' получили 20 туристических маршрутов и проектов в разных регионах России, финал которой прошел в четверг в столице Мордовии Саранске. Об этом ТАСС сообщила директор туристско-информационного центра Мордовии Екатерина Гавина.

"Гран-при получили 20 проектов", - сказала Гавина.

В номинации "Лучший маршрут в городе" Гран-при получил проект "Влюбиться в Удмуртию. Ижевск. Кофейная экскурсия", разработанный экскурсионным центром "Влюбиться в Удмуртию". Центр взял также Гран-при в номинациях "Лучший железнодорожный тур" и "Маршрут для пожилых людей", а также несколько призовых мест в разных номинациях. "Мы делаем с вами очень большое дело - влюбляем в наши территории. И неважно, где вы находитесь - в Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Бурятии, - для каждого важно, чтобы люди приехали и полюбили то место, где оказались. Друзья, давайте путешествовать по России чаще", - обратился к коллегам руководитель центра Илья Кычанов.

Лучшим маршрутом выходного дня стал "Week-end в Ясной Поляне" (Тульская область), Гран-при в номинации "Лучший культурно-познавательный маршрут" получил проект из Самарской области "Жигулевские выходные", в номинации "Лучшая музейная экскурсия" - проект "Музей со вкусом" (Самарская область). Лучшими также стали велосипедный маршрут "Путешествие к озеру Ульжай: краеведческий релакс-велотур" (Омская область), гастрономический маршрут "Вкусно едем по-самарски", детский маршрут "Царство волшебников Поволжья" (Пензенская область). Среди спортивных проектов победил маршрут из Алтайского края "Путешествие к подножию Белухи, все включено", а лучшим приключенческим маршрутом признали "Охоту за диким медом" (Республика Башкортостан).

Также Гран-при в различных номинациях получили: маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья "Сибирский характер" (Кемеровская область), онлайн музейная экскурсия "Музейная продленка "Ученье увлеченьем", (Удмуртская Республика), маршрут на производство "От вагона до перрона" или "Дом, где живут вагоны" из Самарской области, проекты "Сеть веломаршрутов по Башкирии и Южному Уралу под брендом VeloRussia", "История фронтовой посылки" (Республика Татарстан) и "Заповедная Мордовия" (Республика Мордовия).

Лучшим туристическим путеводителем стал "Исторический путеводитель по Верхнему Дону" (Тульская область), а среди онлайн проектов победителей признали проект "Загадки Казани Онлайн": проект разнообразных открытых онлайн-лекций и онлайн-экскурсий". Кроме того, в номинации "Лучшая чартерная программа" победил проект "RELAX BAIKAL MAXI" (Республика Бурятия).

Всего для участия в конкурсе в 2020 году было заявлено 442 проекта от 62 регионов. В финале премии, который проходил в отеле Radisson Hotel & Congress Center Saransk, представители 46 регионов презентовали 202 проекта.

О премии "Маршрут года"

Всероссийская туристская премия "Маршрут года" учреждена в 2014 году по инициативе председателя правления Фонда развития общественных связей Region PR Геннадия Шаталова, проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму в партнерстве с Российским союзом туриндустрии, международной туристической выставкой "Интурмаркет", Национальной ассоциацией информационно-туристских организаций, туркомпанией "TUI Россия и СНГ", электронной газетой RATA-news.