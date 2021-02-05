РВИО обратилось в Генпрокуратуру из-за заявлений ведущего Невзорова о Зое Космодемьянской

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) подало в Генпрокуратуру заявление на ведущего радио "Эхо Москвы" Александра Невзорова из-за его высказываний о якобы отсутствии подвига разведчицы Зои Космодемьянской. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РВИО.

"Российское военно-историческое общество направило заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести проверку высказываний радиоведущего Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской и его последующем привлечении к уголовной ответственности по п. 2 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма")", - сказали в пресс-службе.

В тексте заявления указывается, что 3 февраля 2021 года радиоведущий в программе "Невзоровские среды" на радио "Эхо Москвы" высказывался о новом фильме "Зоя" и заявил об отсутствии подвига разведчицы.

В РВИО обратили внимание, что Зоя Космодемьянская выполняла приказ Ставки Верховного Главнокомандования № 0428, в котором ставилась задача "выгнать немецко-фашистских захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и заставить мерзнуть под открытым небом". Для этого приказывалось "разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск".

Составители заявления напомнили, что заслуги Космодемьянской признаны государством, свидетельством чего является присуждение ей посмертно звания Героя Советского Союза. Подчеркивается, что попытка дать иную оценку действиям Героя СССР фактически является "клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды".

"Высказывания Невзорова А. Г. о герое Великой Отечественной войне, Герое Советского Союза Космодемьянской Зое Анатольевне, о значении ее подвига изложены в названной публикации в уничижительно-агрессивной форме с использованием оскорбительной лексики, направлены на отрицание подвига героя Великой Отечественной войны (Космодемьянской З. А.) и в конечном итоге - на умаление памяти о Великой Отечественной войне, ее событиях, участниках, ветеранах и жертвах", - говорится в заявлении.

О фильме

Премьера военно-исторического художественного фильма "Зоя" о подвиге Зои Космодемьянской состоялась 23 января. В прокат картина вышла 28 января. В производстве картины приняли участие Киностудия им. Горького, Кинокомпания "Триикс Медиа", Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры РФ.