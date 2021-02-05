В Гидрометцентре сообщили, что на европейскую часть России надвигается мощная волна холода

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Волна анормального холода надвигается на регионы европейской части России в выходные. С воскресенья температура будет ниже нормы на 8-9 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Волной холода называют падение зимних температур ниже нормы на 7 и более градусов в течение длительного периода.

"Заметное понижение температуры будет в понедельник. Ночные температуры уже будут минус 20-25 градусов, дневные - минус 12-18 градусов. Может звучит это не слишком устрашающе в цифрах, но мы, метеорологи, уже поеживаемся от холода, москвичи тоже обязательно будут поеживаться. Температура будет ниже нормы на 8-9 градусов. Это сильное похолодание, так называемая волна холода", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура начнет понижаться уже в пятницу и к субботе она упадет до 15-20 градусов мороза ночью и до 10-15 градусов мороза днем. Такой температурный фон примерно на 5 градусов ниже нормы.

До конца рабочей недели аномально холодная погода сохранится, отметил метеоролог. "Похолодание будет во многих регионах. Понижение температуры затронет и Северо-Западный федеральный округ, и центр европейской России, и Черноземье, и юг", - пояснил Вильфанд.