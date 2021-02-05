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Пандемия COVID-19

На Камчатке с 8 февраля снимут ограничения на работу ресторанов и кафе ночью

В регионе также разрешат работу фудкортов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Кафе и рестораны Камчатского края c 8 февраля смогут работать после 23:00, сообщается на сайте правительства региона.

"По поручению главы региона Владимира Солодова на полуострове продолжается плановое снятие ограничительных мер. С началом следующей недели камчатские предприятия общественного питания возвращаются к привычному графику работы", - говорится в сообщении. Ограничения на работу предприятий в ночное время ввели в апреле 2020 года.

Также с началом следующей недели будет разрешена работа фудкортов в торговых центрах в режиме обслуживания посетителей за столиками и с соблюдением регламента по безопасности. При этом в регионе продолжает действовать масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий в помещениях.

В Камчатском крае коронавирус подтвержден у 12,5 тыс. человек, выздоровели 11 тыс. пациентов, 84 человека умерли. Прививку от коронавирусной инфекции сделали около 6 тыс. камчатцев.

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РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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