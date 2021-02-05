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В Рособрнадзоре рассчитывают, что ЕГЭ удастся провести в ранее установленные сроки

Эксперты ведомства считают июнь подходящим месяцем для сдачи экзаменов школьниками в условиях пандемии
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Рособрнадзор намерен провести ЕГЭ в июне, поскольку эксперты Роспотребнадзора считают этот месяц в условиях пандемии подходящим для сдачи экзаменов школьниками. Об этом ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Волны COVID-19 предсказуемы только врачами. Когда мы принимали решение, эксперты с Роспотребнадзора нас успокоили, сказали, что июнь в этом году будет подходящим для проведения этой процедуры", - заявил Музаев, отвечая на вопрос, есть ли у ведомства планы по переносу сроков сдачи ЕГЭ.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный период - с 12 по 17 июля. Досрочный период из-за коронавируса отменен.

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РоссияЕГЭПандемия COVID-19Музаев, Анзор Ахмедович
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