В ФССП рассказали, как разыскивают водителей-должников

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы используют уличные камеры наблюдения для розыска автомобилей водителей, накопивших множество штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

"Местонахождение транспортного средства может быть отслежено посредством средств фото- и видеофиксации, а также региональных информационных систем правоохранительной направленности (сегменты аппаратно-программного комплекса "Безопасный город")", - отметили в ФССП.

В службе пояснили, что это позволяет отследить маршруты перемещения машины должника, место его стоянки (парковки) в случае, когда городские камеры установлены у вокзалов, торговых центров и т. п.

Кроме того, приставы на постоянной основе и в круглосуточном режиме проводят совместные рейды с ГИБДД по установлению местонахождения автотранспортных должников. "Только в Москве по итогам 2020 года в результате таких рейдов установлено свыше 1,2 тыс. машин должников, более 300 из которых остановлены и помещены на стоянку в ночное время", - сообщили в ФССП.

В службе отметили, что некоторые правонарушители сознательно не оплачивают многочисленные штрафы, тем самым пытаясь уйти от возложенной на них обязанности. В таком случае судебным приставом-исполнителем применяются меры принудительного характера, прежде всего по аресту автомобилей должников.