{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ФССП рассказали, как разыскивают водителей-должников

Для этого используются городские камеры фото- и видеофиксации, установленные у вокзалов и торговых центров, сообщили в Федеральной службе судебных приставов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы используют уличные камеры наблюдения для розыска автомобилей водителей, накопивших множество штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

"Местонахождение транспортного средства может быть отслежено посредством средств фото- и видеофиксации, а также региональных информационных систем правоохранительной направленности (сегменты аппаратно-программного комплекса "Безопасный город")", - отметили в ФССП.

В службе пояснили, что это позволяет отследить маршруты перемещения машины должника, место его стоянки (парковки) в случае, когда городские камеры установлены у вокзалов, торговых центров и т. п.

Кроме того, приставы на постоянной основе и в круглосуточном режиме проводят совместные рейды с ГИБДД по установлению местонахождения автотранспортных должников. "Только в Москве по итогам 2020 года в результате таких рейдов установлено свыше 1,2 тыс. машин должников, более 300 из которых остановлены и помещены на стоянку в ночное время", - сообщили в ФССП.

В службе отметили, что некоторые правонарушители сознательно не оплачивают многочисленные штрафы, тем самым пытаясь уйти от возложенной на них обязанности. В таком случае судебным приставом-исполнителем применяются меры принудительного характера, прежде всего по аресту автомобилей должников.

Пандемия COVID-19
На Камчатке разрешили проводить спортмероприятия на улице с любым количеством участников
Их смогут проводить с 8 февраля
Читать полностью