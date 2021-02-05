На Камчатке разрешили проводить спортмероприятия на улице с любым количеством участников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Камчатки разрешили проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе без ограничения по количеству участников и зрителей, сообщается на сайте краевого правительства.

"Согласно постановлению, подписанному губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе без ограничения числа участников и зрителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно подписанному постановлению, спортивные мероприятия по новым правилам можно будет проводить с 8 февраля. Также власти региона разрешили работу общепита в ночное время и работу кинотеатров с учетом заполняемости помещений не более 50% от их общей вместимости.

В крае коронавирус подтвержден у 12,5 тыс. человек, выздоровели 11 тыс. пациентов, 84 человека умерли. Прививку от коронавирусной инфекции сделали около 6 тыс. камчатцев.