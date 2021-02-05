В Сахалинской области сняли ограничения на работу кафе и ресторанов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Кафе и рестораны Сахалинской области с пятницы могут работать круглосуточно. Такое решение принял губернатор региона Валерий Лимаренко, сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

Ранее в связи с эпидемиологической ситуацией предприятиям общепита на островах можно было работать только до 23:00. При этом там должны были строго соблюдаться санитарные требования и дезинфекционный режим.

"Региональным предприятиям общественного питания с сегодняшнего дня разрешено работать в ночное время. Губернатор подписал указ о смягчении антикоронавирусных мер", - сообщили в пресс-службе правительства. Решение было принято после согласования с управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области.

По информации областных властей, губернатор объяснил снятие ограничений улучшением эпидемиологической ситуации в регионе. По его мнению, во многом этому способствует массовая вакцинация населения. Уточняется, что для предприятий общественного питания остаются в силе требования о входном контроле температуры для работников, масочном и дезинфекционном режиме. Сохраняется и расстановка столов на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Ситуация в регионе

Массовая вакцинация в регионе началась 16 января. На островах развернуто 22 стационарных пункта вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях в районах. Кроме того, привиться можно в мобильных комплексах. К маломобильным гражданам медики сами приезжают на дом. В регионе уже прошли вакцинацию 17 635 человек, из них оба этапа - 1 744. Записаны на прививку 9 637 человек, запись продолжается.

В Сахалинской области за весь период пандемии зарегистрированы 20 047 случаев заболевания, 17 592 человека выписаны с выздоровлением, 29 умерли, 2 426 проходят лечение. В 80% случаев заболевание протекало в легкой или бессимптомной форме. Островной регион входит в число субъектов страны с самой благоприятной эпидемиологической ситуацией и самыми низкими показателями заболеваемости и смертности от коронавируса.