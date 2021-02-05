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Пандемия COVID-19

Эксперты в США оценили преимущества вакцины "Спутник V"

Она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, отметили специалисты трех американских университетов

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Одним из преимуществ российской вакцины "Спутник V" от коронавируса является то, что при продемонстрированной высокой эффективности она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, в отличие от ряда других препаратов. Такое мнение выразили, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, специалисты трех американских университетов.

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Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу считает, что указанный препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией в мире. Как он констатировал, комментируя статью о вакцине "Спутник V" в журнале The Lancet, "в третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%". "Это немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, их эффективность - около 95%", - отметил эксперт. Он добавил, что, "поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины".

Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис сказал: "Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник". "Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять", - подчеркнул он.

Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур, говоря о том, что вакцина не требует поддержания сверхнизкой температуры при транспортировке, отметил: "Это, конечно, преимущество, в особенности в том, что касается ее доставки в места, где вряд ли есть возможность достичь очень низкой температуры". "Но, думаю, в вакцине важнее всего эффективность и безопасность", - добавил специалист.

Новый подход

Макартур, комментируя публикацию в журнале The Lancet о вакцине, отметил: "Она выглядит очень многообещающе. Это потрясающая новость". "Очень интересная технология. Иной подход, нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор, или в вакцине Оксфордского университета. В ней в качестве вектора использован аденовирус шимпанзе", - добавил специалист.

Курицкис, говоря о "Спутнике V", в свою очередь констатировал: "Уровень защиты, который позволяет обеспечить данная вакцина, сравним с тем, который дают вакцины Pfizer и Moderna, он несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson. Конечно, трудно сравнивать данные, полученные в результате разных исследований". Инфекционист подчеркнул, что продемонстрированная вакциной "Спутник V" эффективность позволяет говорить о том, что она входит в число препаратов, которые в перспективе помогут "положить конец пандемии коронавируса".

Уинслоу считает, что для дальнейшего укрепления доверия к вакцине можно провести ее дополнительные исследования. "Я полагаю, следует провести четвертую фазу испытаний, сравнив эффективность "Спутник V" с двумя РНК-вакцинами", - отметил он. Специалист Стэнфордского университета, говоря о статье в The Lancet, также подчеркнул, что "это старейший медицинский журнал на Западе", хотя известны случаи, когда размещенные в нем "публикации приходилось отзывать".

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