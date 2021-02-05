Эксперты в США оценили преимущества вакцины "Спутник V"

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Одним из преимуществ российской вакцины "Спутник V" от коронавируса является то, что при продемонстрированной высокой эффективности она не требует поддержания сверхнизкой температуры во время хранения и транспортировки, в отличие от ряда других препаратов. Такое мнение выразили, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, специалисты трех американских университетов.

Инфекционист медицинского центра при Стэнфордском университете (штат Калифорния) Дин Уинслоу считает, что указанный препарат сыграет важную роль в борьбе с пандемией в мире. Как он констатировал, комментируя статью о вакцине "Спутник V" в журнале The Lancet, "в третьей фазе испытаний ее эффективность, по всей видимости, составила 91,6%". "Это немного меньше, чем у вакцин Pfizer и Moderna, их эффективность - около 95%", - отметил эксперт. Он добавил, что, "поскольку это ДНК-вакцина, она не требует хранения и перевозки при сверхнизких температурах, как РНК-вакцины".

Руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвадского университета (штат Массачусетс) Дэниел Курицкис сказал: "Из того, что я прочитал о вакцине, я понимаю, что ее можно хранить при температуре, которую поддерживает обычный холодильник". "Это, разумеется, большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять", - подчеркнул он.

Инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур, говоря о том, что вакцина не требует поддержания сверхнизкой температуры при транспортировке, отметил: "Это, конечно, преимущество, в особенности в том, что касается ее доставки в места, где вряд ли есть возможность достичь очень низкой температуры". "Но, думаю, в вакцине важнее всего эффективность и безопасность", - добавил специалист.

Новый подход

Макартур, комментируя публикацию в журнале The Lancet о вакцине, отметил: "Она выглядит очень многообещающе. Это потрясающая новость". "Очень интересная технология. Иной подход, нежели был использован в вакцине Johnson & Johnson, в которой также применен аденовирусный вектор, или в вакцине Оксфордского университета. В ней в качестве вектора использован аденовирус шимпанзе", - добавил специалист.

Курицкис, говоря о "Спутнике V", в свою очередь констатировал: "Уровень защиты, который позволяет обеспечить данная вакцина, сравним с тем, который дают вакцины Pfizer и Moderna, он несколько выше, чем, согласно поступившим предварительным данным, дают вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson. Конечно, трудно сравнивать данные, полученные в результате разных исследований". Инфекционист подчеркнул, что продемонстрированная вакциной "Спутник V" эффективность позволяет говорить о том, что она входит в число препаратов, которые в перспективе помогут "положить конец пандемии коронавируса".

Уинслоу считает, что для дальнейшего укрепления доверия к вакцине можно провести ее дополнительные исследования. "Я полагаю, следует провести четвертую фазу испытаний, сравнив эффективность "Спутник V" с двумя РНК-вакцинами", - отметил он. Специалист Стэнфордского университета, говоря о статье в The Lancet, также подчеркнул, что "это старейший медицинский журнал на Западе", хотя известны случаи, когда размещенные в нем "публикации приходилось отзывать".